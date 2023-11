Läufelfingen: «Ace» gewinnt Polizeihundeprüfung beider Basel

1 / 4 Peter Aebi und sein Polizeihund Ace, mit vollem Namen Alien the Shield, gewannen am Freitag die jährliche Polizeihundeprüfung. Polizei Basel Landschaft Auf dem Podest waren ausserdem Tobias Erzer mit Defenderdogs «Ozzy» auf dem zweiten Platz und Alexandra Roth mit Iras vom Löwenfels. Polizei Basel Landschaft Auch der Riesenschnauzer Mio und sein Herrchen absolvierten die Prüfung. Kantonspolizei Basel-Stadt

Darum gehts Am Freitag, dem 3. November, wurde in Läufelfingen BL die Hundeprüfung der Polizei Basel-Landschaft und der Kantonspolizei Basel-Stadt vollzogen.

Neun Hundeführer traten zusammen mit ihren vierbeinigen Begleitern an.

Diese wurden in den Disziplinen Unterordnung, Wegrand, Gebäude, Patrouillendienst und Schutzdienst geprüft.

Die Rangliste der Polizeihundeprüfung liest sich fast wie eine Liste von Rittern aus Game of Thrones. O’Schreck von der Bütschelegg, Eirik vom Haus Taurus, Gio-Gordon vom Grafenfels oder auch Ijs vom Haus Vax. Dies hat natürlich auch einen praktischen Nutzen: Die «Nachnamen» der Hunde geben die Zucht, den Wurf und den Stammbaum des Tiers an. Diese illustre Runde von hauptsächlich Schäferhunden und ausschliesslich Rüden beschnupperte sich am vergangenen Freitag auf dem Dietisberg bei Läufelfingen an der jährlichen Polizeihundeprüfung der Kantonspolizei Basel-Stadt und der Polizei Basel-Landschaft.

Bereits zum elften Mal veranstalteten die beiden Polizeikorps gemeinsam diese Prüfung, bei der die Einsatzfähigkeit der Diensthunde in der Schweizerischen Verbandsprüfung überprüft wird. In diesem Rahmen traten neun Hundeteams gegeneinander an.

Die Hunde und deren Führer mussten sich in fünf diversen Disziplinen beweisen: Unterordnung, Wegrand, Gebäude, Patrouillendienst und Schutzdienst. Den ersten Platz der Schlussrangliste sicherte sich Feldweibel Peter Aebi von der Polizei Basel-Landschaft mit seinem Hund Alien the Shield, genannt «Ace». Der Name war Programm. Die beiden erzielten 283 von 300 möglichen Punkten. Ebenfalls herausragend war die Leistung von Wachtmeister Tobias Erzer, der mit seinem treuen Begleiter «Ozzy» 267 Punkte erreichte und den zweiten Platz belegte. Den dritten Rang sicherte sich Wachtmeisterin Alexandra Roth von der Polizei Basel-Landschaft mit ihrem Malinois Iras vom Löwenfels.

Super-Spürhunde regelmässig in den Schlagzeilen

Das Podest knapp verfehlt hat Polizeihund Forrest von der Burg Schwarzsee. Er stellte vor einem halben Jahr einen Einbrecher in Oberwil BL. Unter den anderen Teams finden sich für den aufmerksamen 20-Minuten-Leser auch einige weitere bekannte Namen. So etwa der Riesenschnauzer Mio vom Haus Kunterbunt, der im April diesen Jahres schon mehrmals Betäubungsmittel und Schwarzgeld aufspürte. Oder auch der deutsche Schäfer Iso «Clay» vom Federnsee, der im vergangenen Mai die gestohlene Handtasche einer 92-jährigen Frau erschnüffeln konnte. Wie bei uns Menschen scheinen Prüfungsresultate also auch bei den Polizeihunden nicht alles zu sein.