Läufelfingen (BL): Frontal-Crash fordert drei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoss in Läufelfingen (BL) wurden drei Personen verletzt.

Am Mittwoch kurz nach 18:00 Uhr wurde per Notruf ein Unfall auf der unteren Hauensteinstrasse gemeldet, so Paul Steffen, Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft. Zwei Personenwagen sind frontal zusammengestossen. Die Polizei geht davon aus, dass ein talwärts fahrender Smart auf die Gegenfahrbahn geraten ist und dann mit einem entgegenkommenden Volkswagen kollidiert ist.