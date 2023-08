Haltbarkeit: So erkennst du, ob dein Waschmittel abgelaufen ist

Die Lagerung ist ein wichtiger Faktor

Kurz: Ja. Besonders natürliche und ökofreundliche Waschmittel können tatsächlich schlecht werden, aber auch reguläre Flüssigwaschmittel können ihre Wirkung verlieren. Entscheidend ist hier die Lagerung: Flüssigwaschmittel sollten kühl und trocken gelagert werden, aber auf keinen Fall Frost ausgesetzt sein – laut diversen bekannten Marken sind ihre Produkte so über mehrere Jahre haltbar. Vom Umfüllen in schönere Behälter wird abgeraten: In den Waschmitteln hat es Enzyme, die bestimmte Materialien lösen und die Verpackung aus dem Laden ist die beste Option.

Was passiert, wenn man mit altem Waschmittel wäscht?

Grundsätzlich kannst du am Geruch und dem Aussehen des Waschmittels erkennen, ob es noch gut ist: Ist es komisch verfärbt oder riecht ranzig, solltest du es eher nicht mehr verwenden. Ansonsten können die Waschmittel einfach an Wirkung verlieren, waschen also nicht mehr so sauber wie vorher. Übrigens: Um das beste aus deiner Waschmaschine herauszuholen, solltest du auch das Gerät gelegentlich reinigen.