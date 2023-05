Lafitte Automobili: Zweiter Versuch mit drei extremen Hypercars für die Strasse, Rennstrecke und Off-Road

Laffite ist ein bekannter Name im Rennsport. Allerdings war es vorwiegend der ehemalige Formel-1-Fahrer Jacque Laffite, der dazu beitrug – sein Neffe Bruno fuhr in den 90er-Jahren zwar auch Rennen, allerdings nicht auf gleichem Niveau. Heute macht aber vor allem der Neffe Schlagzeilen: Denn Bruno Laffite will unter seinem Namen eine neue Sportwagenmarke etablieren. Das versuchte er bereits 2020 mit der Marke Laffite Supercars und dem Offroad-Sportwagen G-Tec X-Road – daraus wurde aber nichts. Nun nimmt der Franzose einen neuen Anlauf und stellt unter der italienischen Marke Laffite Automobili gleich drei elektrische Prototypen vor.