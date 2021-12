Wegen Corona – «Lage dramatisch zugespitzt» – ÖV in Winterthur wird teilweise eingestellt

Stadtbus Winterthur informierte kürzlich seine Mitarbeitenden in einem Schreiben, d ass «d er Fall, den man unbedingt v ermeiden wollte , nun eingetreten ist» . In dem Brief, der 20 Minuten vorliegt, heisst es: « Die personelle Situation im Fahrdienst hat sich in den letzten Woche dramatisch zugespitzt. Zusätzlich zu den Mitarbeitenden die krankheitsbedingt bereits seit längerer Zeit ausfallen, kommen nun auch wieder vermehrt Corona-Infektionen hinzu .» Aus diesem Grund s ei man gezwungen , d ie Angebo t e bis voraussichtlich 31. Dezember einzustellen respektive zu reduzieren.