Coronavirus : Lage in den deutschen Spitälern spitzt sich zu

In Spitälern in Baden-Württemberg und Bayern müssen einem Bericht zufolge Patientinnen und Patienten verlegt werden, um das Gesundheitssystem zu entlasten.

1 / 3 In Deutschland sind derzeit 67,4 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. AFP Nur wer geimpft oder genesen ist darf beispielsweis diesen Weihnachtsmarkt in Duisburg besuchen. AFP Die Zahl an Neuinfektionen hat in den letzten Tagen deutlich zugenommen. AFP

Darum gehts In Deutschland nimmt die Zahl der Neuinfektionen stetig dazu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat bereits den sechsten Tag in Folge einen neuen Höchststand erreicht.

Das bekommen laut einem Medienbericht auch die Spitäler in stärker betroffenen Regionen zu spüren.

Aufgrund der stark steigenden Corona-Infektionszahlen haben Spitäler im Süden und Osten Deutschlands einem Bericht zufolge Probleme. In Bayern und Baden-Württemberg würden bereits «täglich Verlegungen zwischen Krankenhäusern zum Ausgleich und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit durchgeführt», meldeten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht der Länder. Auch in Hessen werde es immer schwieriger, Patienten auf den Intensivstationen unterzubringen.

Als alarmierend wird demnach auch die Situation im Osten beurteilt, vor allem in Thüringen und Sachsen. «Die Lage der Krankenhäuser in diesen beiden Ländern wird insbesondere in Thüringen als dramatisch eingestuft», heisst es laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe in dem Bericht der länderübergreifenden Steuerungsgruppe des sogenannten Kleeblattsystems zur Verteilung von Patienten bei regionaler Überlastung.

Um die Spitäler in Corona-Hochinzidenzgebieten zu entlasten, ziehen die Länder dem Bericht zufolge erstmals auch deutschlandweite Verlegungen von Patienten in Betracht. In Baden-Württemberg sei bereits erwogen worden, Patienten über 700 Kilometer nach Schleswig-Holstein zu verlegen. In Bayern seien Patienten zum Teil rund 400 Kilometer weit aus dem südöstlichen Landesteil nach Würzburg im Norden verlegt worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt seit mehr als einer Woche kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) erhöhte sich der Wert am Samstagmorgen auf 277,4 und erreichte damit den sechsten Tag in Folge einen neuen Höchststand.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

