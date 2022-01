Proteste : Lage in Kasachstan eskaliert – Dutzende Personen erschossen

Die Proteste in Kasachstan wegen zu hoher Gaspreise dauern an.

Die Proteste im Land halten seit mehreren Tagen an.

Bei den Protesten in Kasachstan sind in der Nacht zu Donnerstag Dutzende Demonstranten getötet worden. «Extremistische Kräfte» hätten versucht, Verwaltungsgebäude sowie die Zentrale und mehrere Dienststellen der Polizei in Almaty zu stürmen, sagte Polizeisprecher Saltanat Asirbek den Nachrichtenagenturen Interfax-Kasachstan, Tass und Ria Nowosti. Dutzende Angreifer seien «eliminiert» worden.