Schweiz: «Lage ist prekär» – vor der Grippesaison gehen uns die Medikamente aus

«Die aktuelle Medikamentenversorgung ist schweizweit schwierig. In meinen 30 Jahren als Apothekerin habe ich noch nie eine Mangellage wie diese erlebt», sagt auch Lydia Isler-Christ, Präsidentin des Baselstädtischen Apotheker-Verbandes. Unangenehm findet sie, dass dieses Jahr bereits sehr viele Kundinnen und Kunden vor dem Start der Grippesaison erkältet seien und es jetzt schon an diversen Produkten mangle.

«Die Lage ist prekär»

Auch Natalia Blarer vom Apothekerverband des Kantons Zürich sagt: «Die Lage ist prekär.» So fehlen bei den Erkältungs- und Grippemitteln diverse kombinierte Grippemittel wie Hustenmittel oder Halswehlutschtabletten. Noch prekärer sei die Situation beim Antibiotikum Amoxicillin, entzündungshemmenden Schmerzmitteln wie Ponstan oder Ibuprofen in flüssiger Form für Kinder.

Gemäss Stefan UIlmann, Präsident der Apotheken Thurgau, fehlen derzeit 765 Packungen in Form von Tabletten, Sirups und Sprays, betroffen sind 324 Wirkstoffe. Anders als in früheren Jahren seien es nicht spezifische, sondern im Alltag gebräuchliche Medikamente, die fehlten. Konkrete Wirkstoffe möchte er nicht nennen, um Hamsterkäufe zu vermeiden. «Damit würden jene Personen ohne Medikamente bleiben, die sie am meisten brauchen», so Ullmann.