Umstrittener Besuch: «Lage ist sehr angespannt – beide Länder stehen unter Zugzwang»

Pelosi ist am Dienstag in Malaysia eingetroffen. Sie traf dort Malaysias Ministerpräsidenten Ismail Sabri Yakoob.

Nancy Pelosi soll trotz aller Warnungen aus China am Dienstagabend (Ortszeit) in Taiwan eintreffen.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi wird am Dienstagabend (Ortszeit) in Taiwan erwartet. Peking kündigte für den Fall eines Pelosi-Besuchs «ernste Konsequenzen» an. Ralph Weber, Professor am Europainstitut an der Universität Basel und China-Experte, erklärt, was dies bedeuten könnte.