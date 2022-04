Kriegstetten SO: Lagerhalle brennt komplett nieder – Polizei geht von Brandstiftung aus

Bei einem Brand in einer Futter- und Lagerhalle in Kriegstetten entstand ein Schaden von mehreren 100’000 Franken.

Wieder brannte es im Kanton Solothurn. Am späten Samstagabend ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein, dass bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Kriegstetten ein Feuer ausgebrochen sei. Als die aufgebotenen Feuerwehren vor Ort eintrafen, stand die an den Rinderstall angrenzende Futter- und Lagerhalle in Vollbrand.