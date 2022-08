Lehrermangel: Laien-Lehrer treiben Schüler in den Heimunterricht

Homeschooling ist seit Jahren im Trend – doch in diesem Herbst steigen die Zahlen nochmals sprunghaft an.

So zählt der Zürcher Volksschulamt 789 Schülerinnen und Schüler, die ab August 2022 privat unterrichtet werden. Die Zahl ist noch nicht definitiv, die Anmeldefrist läuft am 22. August ab. Zum Vergleich: Im Herbst 2019 waren es 248 Schüler. Ähnlich sprunghaft ist der Anstieg im Kanton Aargau: Von 287 im Schuljahr 2018/2019 auf 606 im jetzt beginnenden Herbst. Im Kanton Luzern ist die Zahl der Homeschooling-Kinder von 110 auf 150 gestiegen, wie die NZZ am Sonntag berichtet. Schon während der Corona-Pandemie stieg die Zahl der Kinder mit Heimunterricht, aber nicht so fest wie jetzt.