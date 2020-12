Jubel bei Rapperswil, Frust bei Lugano. Die St. Galler gewinnen 5:2. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Einen Tag nach einer unzureichenden Leistung und einer 0:3-Niederlage gegen Lugano, rehabilitierte sich Davos mit einem 3:1-Sieg gegen Ambri. Die Bündner zeigten sich deutlich verbessert, allerdings hatten sie es auch mit einem Gegner zu tun, der sich derzeit im Tief befindet. Ambri bezog in Davos bereits die fünfte Niederlage in Folge. Matchwinner für den HCD war Chris Egli, der die Tore zum 1:0 und 3:0 erzielte. Für Davos war dieser Sieg kapital, um den Anschluss ans vordere Mittelfeld in der Tabelle nicht zu verlieren.

Lakers übertölpeln Lugano

Die Rapperswil-Jona Lakers weigern sich standhaft, die vor der Saison für sie zugedachte Rolle am Tabellenende anzunehmen. Stets wenn man denkt, sie würden allmählich in eine aus den letzten beiden Jahren gewohnten Niederlagenserien einbiegen, sorgen sie wieder für eine Überraschung und Kehrtwende. Dieses Mal nach zwei Niederlagen in Folge mit einem 5:2-Sieg gegen Lugano. Dem ersten gegen die Tessiner seit November 2019.

Lugano startete zwar mit einem spielerischen Übergewicht in die Partie, liessen sich aber von den effizienten Lakers übertölpeln. Kevin Clark, Sandro Forrer mit seinem ersten Saisontor und Jeremy Wick bescherten dem Gastgeber eine 3:0-Führung. Lugano investierte danach nochmals viel für eine Rückkehr in die Partie, aber die eingehandelte Hypothek erwies sich als zu gross. Als Lugano in der 57. Minute durch Alessio Bertaggia nochmals auf 2:3 herankam, zerstörte Clark mit seinem zweiten Treffer postwendend die Hoffnungen der Tessiner wieder. Die Lakers behaupten sich dank diesen drei Punkte weiterhin im Tabellenmittelfeld.

Leader Zug nicht von Beginn an wach

In seinem letzten Meisterschaftsspiel vor Weihnachten bekundete der EV Zug mit den SCL Tigers etwelche Probleme und konnte erst mit einer markanten Leistungssteigerung im Schlussdrittel einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Sieg verwandeln. Dieses Mal war der Leader von Anfang an wach und erspielte sich gegen den Tabellenletzten bereits bis zur bis zur 24. Minute einen entscheidenden 3:0 Vorsprung. Am Ende siegten die Zentralschweizer mit 5:1. Die SCL Tigers kassierten somit bereits die sechste Niederlage in Folge.

Ein aussergewöhnliches Ereignis gab es in Zug trotzdem: So kam der schwedische Stürmer Erik Thorell mit dem Tor zum 2:0 endlich zu seinem ersten Saisontreffer. Wesentlich weiter ist da Dario Simion, der bereits zum zehnten (1:0) und elften (5:1) Mal traf und eine herausragende Saison spielt.