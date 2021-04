20' Lausanne-ZSC: Das war durchaus unterhaltsam. Die Zürcher sind in Führung gegangen, bevor Lausanne kurz vor Schluss noch ausgleichen konnte. Allgemein ist das Spiel ziemlich ausgeglichen. Die Waadtländer holen etwas viele Strafen. Wegen einem Malgin-Stockschlag starten sie auch in Unterzahl in das nächste Drittel. 1:1 bis jetzt. So soll es weitergehen.