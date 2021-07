Cernobbio (I) - Lama tötet Bauer bei Fütterung

Der Mann wurde am 3. Juli tot in einem Lamagehege aufgefunden. (Symbolbild)

Am Morgen des 3. Juli wurde auf einem Bauernhof in Cernobbio in der Gegend von Como ein Bauer tot aufgefunden. Der Mann, ein 64-jähriger Italiener, lag leblos im Gehege der Lamas, für dessen Wohlergehen und Fütterung er zuständig war.