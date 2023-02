Lamar Johnson war in Missouri (USA) 28 Jahre unschuldig im Gefängnis

US-Bundesstaat Missouri : Unschuldig 28 Jahre hinter Gittern – nun kommt Lamar Johnson (50) frei

Weiterer krasser Fall von Fehljustiz in den USA: Der heute 50 Jahre alte Lamar Johnson wurde mit 22 wegen fadenscheiniger Indizien unschuldig wegen Mordes verurteilt.

1 / 4 Lamar Johnson wird das Urteil eröffnet, … Screenshot Youtube/ Fox 2 St. Louis … er wurde endlich freigesprochen. Screenshot Youtube/ Fox 2 St. Louis Zuvor hatte er unschuldig 28 Jahre im Gefängnis verbracht. Screenshot Youtube/ Fox 2 St. Louis

Darum gehts 1995 verurteilte ein Gericht im US-Südstaat den damals 22 Jahre alten Lamar Johnson zu lebenslanger Haft.

Seine Verurteilung kam wegen fragwürdiger Zeugenaussagen zustande.

Nun wurde er in einem neuen Prozess freigesprochen – allerdings erhält er keine Entschädigung.

Ein Richter im US-Staat Missouri hat die Verurteilung eines Mannes wegen Mordes nach Jahrzehnten aufgehoben. Der 50-jährige Lamar Johnson hatte bis zu dem Urteil vom Dienstag knapp 28 Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht. Er hatte immer gesagt, dass er den Mord 1994 nicht begangen habe. Als das Urteil gekippt wurde, schloss Johnson seine Augen und schüttelte leicht den Kopf. «Das ist unglaublich», sagte er später, als er sich strahlend vor Reporter in der Eingangshalle des Gerichtsgebäudes begab. Er bedankte sich bei allen, die für seine Freilassung gearbeitet hatten.

Lamar Johnson sagte Wahrheit über Unschuld

Staatsanwältin Kim Gardner hatte im August beantragt, dass Johnson freigelassen wird. Ihr Büro kam nach einer Untersuchung mithilfe der Organisation Innocent Project zu dem Ergebnis, dass Johnson die Wahrheit über seine Unschuld gesagt habe. Sie lobte das Urteil vom Dienstag.

Johnson war für den Mord an Marcus Boyd (25) im Jahr 1994 verurteilt worden. Sein angeblicher Mittäter Phillip Campbell hatte sich schuldig bekannt und musste deswegen nur sieben Jahre hinter Gitter. Doch Johnson beharrte darauf, unschuldig zu sein. Zudem erhielt er nach einigen Monaten im Gefängnis offenbar einen Brief des echten Täters James Howard, der Johnson entlastete und angab, wo die beim Mord verwendeten Skimasken und Waffen waren. Doch obwohl Johnson den Brief dem zuständigen Richter weiterleitete, geschah nichts.

Neonazi-Mithäftling und korrupter Polizist hinter Verurteilung

Erst 2019, als Staatsanwältin Kimberly M. Garner von den Anwälten Johnsons kontaktiert wurde, kam der Fall wieder ins Rollen. Es kam 2022 zu einem neuen Prozess, in dessen Verlauf haarsträubende Fakten ans Tageslicht kamen. So wurde Johnson unter anderem deswegen verurteilt, weil ein weisser, offensichtlich rassistischer Mitgefangener mit Hakenkreuz-Tattoo in U-Haft angab, Johnson habe ihm gegenüber die Tat gestanden. Auch eine Aussage von Greg Elking, der Augenzeuge des Mordes geworden war, wurde Johnson zum Verhängnis: Elking gab vor Gericht an, ein korrupter Polizist habe ihn massiv dazu gedrängt, Johnson «wiederzuerkennen». Zudem habe er für seine Aussage 4000 Dollar «Zeugenentschädigung» bekommen.

Johnsons Anwälte teilten mit, zwar sei der heutige Tag mit Freude verbunden. Doch könne «nichts all das wiederherstellen, was der Staat ihm (Johnson) gestohlen hat. Nichts wird ihm die knapp drei Jahrzehnte zurückgeben, die er verloren hat, während er von seinen Töchtern und seiner Familie getrennt war.» Eine Entschädigung vom Staat wird Johnson keine bekommen, für ihn läuft derzeit ein Crowdfunding, damit er nicht ganz mittellos in Freiheit entlassen wird. Seit 1992 wurden im US-Staat Missouri 52 zu Unrecht verurteilte Menschen freigelassen.

