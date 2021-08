«Potenzielle Bedrohung für die Gesellschaft» - Lambda zeigt sich resistent gegen Impfstoffe

Auch die zuerst in Lateinamerika aufgetauchte Variante Lambda steht in dem Verdacht, sich so zu verhalten. Darum hat die Weltgesundheitsorganisation WHO sie unter Beobachtung gestellt. Sie gilt damit als «variant of interest».

Die Lambda-Variante wurde erstmals im August 2020 in Peru identifiziert. In dem Land wurden seit April 81 Prozent aller analysierten Corona-Fälle Lambda zugeordnet. In Argentinien und Chile waren es in den vergangenen Monaten rund ein Drittel. Auch in Ecuador kommt sie mittlerweile gehäuft vor.

Soll Lambda als «besorgniserregende Variante» eingestuft werden?

Die Variante steht seit Juni unter besonderer Beobachtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Corona-Varianten werden von der WHO in zwei Kategorien eingeteilt: Varianten unter Beobachtung («variants of interest»), die zu gehäuften Fällen führen oder in mehreren Ländern auftreten. Dazu gehört Lambda. Eine Stufe höher stehen die besorgniserregenden Varianten («variants of concern»). Sie sind nachweislich ansteckender, schwerer bekämpfbar oder führen zu schwereren Erkrankungen. Darunter fällt etwa die Delta-Variante, wegen der die geplante Corona-Öffnung in Grossbritannien verschoben wurde.