Flawil SG: Lambo-Fahrer (19) rast innerorts – Scheck weg, Luxuswagen sichergestellt

Vergangenen Sonntag gegen 19 Uhr hat eine Polizeipatrouille der Kantonspolizei St. Gallen an der Magdenauerstrasse in Flawil SG einen 19-jährigen Lamborghini-Fahrer angehalten und kontrolliert. Der junge Lenker ist zuvor durch massive Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit im Innerortsbereich und durch Lärm aufgefallen. Beim Auto handelt es sich um einen grauen Lamborghini Aventador.

Das Auto wurde auf Verfügung der Staatsanwaltschaft hin polizeilich sichergestellt. Zudem musste der 19-Jährige seinen Fahrausweis an Ort und Stelle abgeben.

Zeugen gesucht

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere interessiert das Fahrverhalten des 19-Jährigen in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr zwischen Flawil und Degersheim (via Wolfertswil), in dieser Zeitperiode wurde der Polizei das Rasen gemeldet.