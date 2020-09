In Göschenen kam es am Dienstagabend gegen 18 Uhr zu einem Selbstunfall. Eine Autolenkerin war mit ihrem Sportwagen mit Schwyzer Kennzeichen in Schöllenen Richtung Göschenen unterwegs. Die Frau fuhr auf Höhe des Steindlikehrs unterhalb der Tanzbeingalerie mit ihrem Sportwagen in die linksseitigen Leitplanke. Die Ursache für den Zusammenstoss ist zurzeit ungeklärt. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Spital gebracht, sie wurde bei dem Zusammenstoss leicht verletzt.