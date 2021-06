Unfall in Zollikon ZH - Lamborghini knallt in Strassenlaterne – Kontrolle artet in Handgemenge aus

Am Freitagabend kollidierte ein Lamborghini mit einer Strassenlaterne in Zollikon ZH. Aufnahmen von News-Scouts zeigen ein anschliessendes Handgemenge zwischen einem Mann und der Polizei.

Am Freitagabend fuhr der Lenker eines Lamborghini im Dorfzentrum von Zollikon ZH in eine Strassenlaterne.

Am Freitagabend kommt es in Zollikon bei der Bushaltestellte Gemeindehaus zu einem spektakulären Unfall. Ein schwarzer Lamborghini fährt frontal in eine Strassenlaterne. Gemäss Angaben eines News-Scouts, der in der Nähe wohnt, war der Fahrer um ca. 20.45 Uhr vom Dufourplatz herkommend mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Haltestelle zugefahren. Zuerst war zu hören, wie der Motor des Sportwagen aufheulte, anschliessend gab es einen lauten Knall. Auf Bildern, die 20 Minuten von einem weiteren News-Scout geschickt wurden, ist zu sehen, dass der Lamborghini in eine Strassenlaterne gefahren sein muss, welche anschliessend umknickte.