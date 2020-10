Lamborghini Miura P400 – ein Traum in Blau

Natürlich bekam auch Firmenchef Ferruccio Lamborghini Wind von der Sache und motivierte die drei dazu, mehr in Richtung Höchstgeschwindigkeits-Granturismo zu denken statt in Richtung Rennsport.

Bereits am Turiner Autosalon im November 1965 präsentierte Lamborghini das ungewöhnliche Fahrgestell des Mittelmotorsportwagens, ein paar Monate später dann in Genf den fertigen Sportwagen, der nun nach einen aggressiven Kampfstier «Miura» hiess.

Konkurrenz im Schatten

Die atemberaubende Form hatte Marcello Gandini auf Papier geworfen. Und das Design beeindruckt auch heute noch, wie eindrücklich muss es erst 1966 gewesen sein? Der in Genf präsentierte Lamborghini Miura, erste Bestellungen waren schon nach der Präsentation des Chassis in Turin notiert worden, stellte die gesamte kommerziell verfügbare Sportwagen-Elite in den Schatten.