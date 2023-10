Lamine Yamal: Sergio Ramos schiesst Eigentor gegen Barça

Einlaufkind beim Clásico

Für das heutige Barça-Juwel war das Einlaufen mit der spanischen Fussball-Ikone wohl ein Moment, den er in seinem ganzen Leben nicht vergessen wird. Ramos dürfte mit gemischten Gefühlen auf das damalige Duell gegen die Katalanen zurückblicken. Zwar gewann Real mit 2:1, Hitzkopf Ramos flog allerdings in der Schlussphase mit einer Roten Karte vom Platz.

Trost von Xavi für Ramos

Ex-Einlaufkind Yamal freute sich derweil mit seinen Teamkollegen über den vierten Sieg in den letzten fünf Ligaspielen. Die Katalanen liegen mit 20 Punkten aus acht Partien in der Tabelle auf Rang zwei und nur einen Zähler hinter Real, welche am Samstagabend im Topspiel das bis dato ungeschlagene Girona mit 3:0 bezwang. Der nächste Clásico steht übrigens bereits am 28. Oktober an. Wer weiss, vielleicht wird dann auch Yamal mit einem künftigen Star an der Seite einlaufen.