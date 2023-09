Lampedusa: Polizist rettet kleines Mädchen

1 / 5 Polizist Pasquale Iadicicco rettete auf Lampedusa ein vierjähriges Mädchen. Screenshot Das Mädchen drohte im Gedränge zerquetscht zu werden. (Symbolbild) AFP Laut dem Polizisten habe er die verzweifelte Mutter im Gedränge gesehen, nachdem sie ihr kleines Mädchen verloren hatte. Die Frau habe hinter der Absperrung zu schreien begonnen und so die Aufmerksamkeit des 33-Jährigen auf sich gezogen. (Symbolbild) REUTERS

Darum gehts Auf Lampedusa hat ein Polizist ein Mädchen gerettet.

Die Vierjährige wurde beinahe im Gedränge zerquetscht.

Er habe «das Normalste auf der Welt» getan, sagt der als Held gefeierte Pasquale Iadicicco.

Das Bild eines Polizisten, der ein vierjähriges Mädchen gerettet hatte, das mit seiner Mutter in der Hölle von Lampedusa fast zerquetscht wurde, wird in Italien als Held gefeiert. Das Foto zeigt Pasquale Iadicicco (33), wie er das kleine Mädchen auf dem Arm hält und es knuddelt.



Im Gedränge der Migranten, die sich gegenseitig schubsten und stiessen, in der Hoffnung, die Absperrungen zu überwinden, um einige Meter näher an einen Bus oder eine Fähre heranzukommen, die nach Sizilien fährt, traf an diesem Morgen Pasquale Iadicicco aus Teano (Provinz Caserta in Kampanien) auf Lampedusa ein. Er habe «das Normalste auf der Welt» getan, beschreibt er die Rettung des Mädchens gegenüber der «Corriere della Sera».

Verzweifelte Mutter schrie im Gedränge

Laut dem Polizisten habe er die verzweifelte Mutter im Gedränge gesehen, nachdem sie ihr kleines Mädchen verloren hatte. Die Frau habe hinter der Absperrung zu schreien begonnen und so die Aufmerksamkeit des 33-Jährigen auf sich gezogen.



Schliesslich habe er auch das Mädchen entdeckt und es sofort aus der Menschenmasse herausgezogen. «Es bestand eine akute Gefahr, dass das Mädchen und die Mutter zerquetscht werden», beschreibt Iadicicco die Szene. Als er die Vierjährige in seinen Armen hielt, habe sie sich sofort beruhigt.

Sicherheitskräfte versuchen auf Lampedusa Migranten zurückzuhalten, die aus dem überfüllten Aufnahmezentrum fliehen wollen. 20min/jad

Allein am Dienstag kamen mehr als 5000 Menschen an

Nachdem in den letzten Tagen Tausende von Migranten mit Booten angekommen waren, hat sich die Situation auf der italienischen Mittelmeerinsel am Freitag nach Angaben des Roten Kreuzes entspannt. Am Morgen haben etwa 700 Migranten die kleine Insel mit Fähren und Polizeischiffen in Richtung Sizilien und Festland verlassen, wie das italienische Rote Kreuz mitteilte. Im Laufe des Tages sollen weitere 2500 Menschen von der Insel gebracht werden, hiess es weiter. Rosario Valastro, der Direktor der Hilfsorganisation, erklärte in den sozialen Medien, dass die Lage nach den Überführungen jetzt ruhiger sei.

Seit Wochenbeginn sind mehrere Tausend Bootsmigranten auf die Insel zwischen Sizilien und Nordafrika gelangt. Allein am Dienstag kamen mehr als 5000 Menschen an - dies war die höchste Zahl an einem einzigen Tag. Aufgrund ihrer Nähe zur tunesischen Küstenstadt Sfax ist Lampedusa seit Jahren ein Hotspot für Migration nach Europa. Angesichts der verschärften Situation rief der Stadtrat der Insel am Mittwochabend den Notstand aus.