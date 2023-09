Lampedusa : Vize-Bürgermeister rechnet mit EU-Politik ab

Am Montag kamen weitere Boote mit Dutzenden Geflüchteten an.

Herr Lucia, wie geht es Ihnen heute?

Wie ist die Situation aktuell? Es kommen deutlich weniger Geflüchtete auf Lampedusa an als noch vor wenigen Tagen.

Es könnte aber auch sein, dass die Anzahl an Geflüchteten wieder zunimmt…

Lampedusa muss als Symbol der gescheiterten EU-Flüchtlingspolitik herhalten. Was macht das mit der Insel?

Was erwarten Sie von der Schweiz als Nicht-EU-Land?

Am Sonntag hat Ministerpräsidentin Meloni angekündigt, dass 45 Millionen Euro Hilfsgelder an Lampedusa fliessen sollen. Wie soll das Geld investiert werden?

Was sagen sie dazu, wie die Bürger von Lampedusa die Geflüchteten empfangen?

Eines möchte ich wirklich betonen: Wir haben der Welt gezeigt, was accoglienza, Empfangen, eigentlich bedeutet. Wir haben das immer so gemacht. Ich erinnere mich, als kleiner Junge haben wir die Geflüchteten auch in unsere Häuser gelassen, ihnen Essen und Trinken gegeben, sie konnten duschen. Das ist richtiges Empfangen. Ich habe gar nichts gegen die Migranten, die eine bessere Zukunft wollen, sondern gegen die Schleuser. Heute ist es nur Business – «schwarzes Gold». Ich war immer gegen dieses System. Warum wird dieser Fluss nicht gestoppt, wer soll sich kümmern? Es sterben Kinder, erst in der vergangenen Woche kam ein fünf Monate altes Baby ums Leben.