Lampedusa: Die Glaceverkäuferin zeigt Herz

Tausende Geflüchtete haben in den letzten Tagen die italienische Insel Lampedusa erreicht. Einige sind bis auf die Unterhosen durchnässt, andere stark geschwächt. Vor Ort ist die Solidarität mit den Geflüchteten gross. «Das Leiden, die Traurigkeit und die Wut der Geflüchteten mitzuerleben, ist erschütternd», sagt eine Glaceverkäuferin Luana gegenüber 20 Minuten. So eine Situation habe sie bisher nicht erlebt: «Ich habe versucht, mich in ihre Lage zu versetzen. Ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen, weil es mich so fertig macht.»