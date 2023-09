Flüchtlingskrise auf Lampedusa: 20 Minuten berichtet von der italienischen Insel

Nach der Ankunft Tausender Migranten auf Lampedusa hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kurzfristig einen Besuch auf der kleinen Mittelmeerinsel angekündigt. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sieht die EU in der Pflicht, das Mittelmeerland zu unterstützen. Sie forderte etwa eine europäische Mission, um Migrantenboote auf dem Weg nach Europa zu stoppen.

Falls nötig, müsse die Marine eingesetzt werden, sagte die Rechtspolitikerin in einer Videobotschaft. Nach ihrer Vorstellung sollten die Menschen bereits in Nordafrika vom Ablegen abgehalten werden. Ein solcher Einsatz müsse «sofort» starten, forderte sie. Meloni lud von der Leyen nach Lampedusa ein, «um sich persönlich den Ernst der Lage, in der wir uns befinden, bewusst zu machen».