Lampedusa: Meloni will harte Massnahmen

Angesichts der Ankunft mehrerer Tausend Bootsmigranten auf Lampedusa will das italienische Kabinett an diesem Montag ein Massnahmenpaket zur Eindämmung irregulärer Migration auf den Weg bringen.

Die ultrarechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will nach eigenen Worten «aussergewöhnliche Massnahmen» ergreifen. Bereits zuvor kündigte sie Beschlüsse zur Verschärfung der Abschiebehaft sowie die Einrichtung von Abschiebehaftanstalten durch das Militär an. Am Sonntag hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Italien europäische Unterstützung zugesichert. «Wir entscheiden, wer nach Europa kommt und wer nicht», sagt Ursula von der Leyen. Man wolle entschieden gegen Schlepper vorgehen.

Auf der kleinen Mittelmeerinsel zwischen Sizilien und Nordafrika waren in der vergangenen Woche Tausende Migranten angekommen. Allein am Dienstag zählten die Behörden rund 5000 Menschen, die auf Booten den Hafen der Insel erreichten – so viele wie noch nie an einem einzigen Tag.