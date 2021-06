Durch Leihmutter - Lance Bass und sein Ehemann erwarten Zwillinge

Dies geben die beiden in einem Interview mit dem US-Magazin «People» bekannt. Lance und Michael probieren schon sehr lange, Kinder zu bekommen. «Wir haben neun verschiedene Eizellenspenderinnen kennengelernt, bis wir nun die richtige gefunden haben», so Michael.

*NSYNC-Star Lance Bass (42) und sein Ehemann Michael Turchin (34) werden zum ersten Mal Eltern. Wie die beiden in einem Interview mit dem US-Magazin «People» bekannt gegeben haben, erwarten sie im November Zwillinge. Eine Leihmutter trägt die beiden Kinder – ein Mädchen und einen Buben – aus.

Dies, nachdem das Paar im vergangenen Jahr einen schweren Verlust erlitten hat: Lance und Michael erwarteten damals bereits mit der Hilfe einer anderen Leihmutter Zwillinge. Doch die Frau verlor beide Kinder bei einer Fehlgeburt. «Es war sehr traurig, dass dieser Traum plötzlich geplatzt ist», so Lance heute rückblickend.

«Zuerst vorsichtig mit Freude»

Umso glücklicher sind der Sänger und der Künstler, die seit 2014 verheiratet sind, nun darüber, dass bei der erneuten Schwangerschaft bislang keine Komplikationen aufgetaucht sind. Lance erklärt: «Nach allem, was wir durchgemacht haben, waren wir zuerst sehr vorsichtig mit der Freude. Aber etwa in der neunten Woche haben wir uns endlich entspannt und es unseren Familien und Freunden erzählt.»

Lance und Michael haben sich schon lange Kinder gewünscht. Und da letzterer selbst mit einer Zwillingsschwester aufgewachsen ist, sei das Glück nun perfekt. «Zwillinge haben eine ganz spezielle Beziehung. Und ich bin gespannt, wie sich diese Dynamik in unseren Kindern zeigen wird», so Michael.

Horror-Video zur Bekanntgabe

Welche Namen die beiden Kinder bekommen werden, behält das Paar vorerst noch für sich. Ausgesucht sind die Namen jedoch bereits. «Wir sind uns momentan ziemlich sicher. Namen, die bereits in unseren Familien auftauchen, finden wir super. Unsere Grosseltern haben alle tolle Namen», verrät Lance. Aber: «Vielleicht ändern wir unsere Meinung bis zum November auch nochmal.»

Am Dienstag gaben Michael und Lance die Schwangerschaft bereits via Tiktok bekannt. Weil die Zwillinge in der Halloween-Zeit zur Welt kommen werden, hat das Paar für die Bekanntgabe ein Video im Stil eines Horrorfilm-Trailers produziert. Lance sagt: «Ich setze gerne crazy Ideen um. Und Michael lässt mich machen.»