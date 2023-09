Formel 1: Lance Stroll verpasst GP von Singapur

Der Kanadier Lance Stroll wird nach seinem Unfall in der Qualifikation nicht beim Grossen Preis von Singapur an diesem Sonntag (14 Uhr MESZ) starten. Das teilte sein Rennstall Aston Martin am Sonntagmorgen mit. Stroll habe nach dem heftigen Aufprall noch Schmerzen und werde seine Konzentration nun auf die vollständige Regeneration für den Grossen Preis in Japan am 24. September legen.