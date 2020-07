Pilotprojekt

Lanciert Migros bald eine Starbucks-Kopie?

Plant Migros ein eigenes Coffee-Shop-Format? Eine neu eingetragene Marke lässt das vermuten – das Logo ähnelt dem von Starbucks.

Migros will von Starbucks-Image profitieren

Noch will die Genossenschaft keine weiteren Angaben dazu machen. Es ist also unklar, was für eine Strategie die Migros damit verfolgt. Die Anlehnung an Starbucks lässt aber vermuten, dass es sich um ein Coffee-Shop-Format handelt.