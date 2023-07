Land Rover rast in Wimbledon in Mädchenschule – ein Kind tot

Der Land Rover raste in die Schülerinnen und Lehrkräfte, als sie draussen auf dem Gras das Ende des Semesters feierten.

Beim Aufprall eines Autos gegen ein Schulgebäude in London sind am Donnerstag sieben Kinder und zwei Erwachsene verletzt worden. Eines der verletzten Kinder erlag später seinen Verletzungen, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der goldfarbene Land Rover hatte zuvor die Grundschule im Stadtteil Wimbledon gerammt. Wie schwer die Verletzungen waren, ging aus den Mitteilungen der Behörden zunächst nicht hervor. Die Betroffenen wurden ersten Angaben zufolge vor Ort behandelt. Die Polizei betonte, sie gehe nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Festnahmen gab es demnach nicht.