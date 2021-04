Vermutlich ein Rohrbruch : Land unter in Locarno

In Locarno TI wurden am Montagabend Teile der Innenstadt überschwemmt. Der Ursprung des Wassers ist noch nicht klar. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Es sieht fast ein bisschen wie in Venedig aus.

Das Wasser hat eine grössere Fläche in der Innenstadt von Locarno überschwemmt.

Land um 22 Uhr: In der Nähe des Piazza Grande quillt Wasser aus einem Schacht. (5. April 2021)

Am Montagabend haben sich in Locarno TI eindrückliche Szenen abgespielt. Rund um die Piazza Grande war eine grössere Fläche der Innenstadt überschwemmt. Wie tio.ch berichtet, ist zurzeit noch unklar, wie es zu den Überschwemmungen kam. Auf Aufnahmen ist allerdings ein Strassenschacht zu sehen, aus dem das Wasser quillt. Mehrere Bewohner in der Region berichten von Trinkwassermangel. Die Feuerwehr ist vor Ort.