«Tribes of Europa»

Geschwister verlieren sich

Als in der Nähe ihres Dorfes ein Raumschiff abstürzt, finden sie einen Hightech-Würfel – er verspricht Macht und schon bald greifen andere Tribes die Geschwister an, sie werden voneinander getrennt. Im Kampf versuchen die drei, sich wieder einen Weg zueinander zu bahnen.

Die «Dark»-Macher stecken hinter der Serie

«Amend: The Fight for America»

«Was bedeutet es, Amerikaner*in zu sein?», sagt der 52-Jährige in «Amend: The Fight for America». Will Smith will das politische Bewusstsein des Netflix-Publikums stärken, der Schauspieler führt durch die Doku-Serie und hat sie auch produziert.