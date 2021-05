Kritik an PCR-Test - Landen zu viele positiv Getestete in der Isolation?

Estermann beruft sich dabei auf ein Papier des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Darin wird festgehalten, dass ein PCR-Tests nicht nachweisen kann, ob der untersuchte Erreger infektiös ist oder nicht. «Das zeigt doch: Die PCR-Tests haben nicht die Aussagekraft, wie es das BAG behauptet. Für mich ist es widersprüchlich, dass ich zehn Tage zu Hause bleiben muss, obwohl ich vielleicht nicht mal andere Leute anstecken kann», so Estermann. Es könne nicht sein, dass Leute unnötig in Isolation seien, anstatt etwa normal arbeiten zu gehen. Laut Estermann müsse man mehr auf die Eigenverantwortung setzen. «Wenn ich krank bin, also nachweisbar infektiös, bleibe ich zu Hause. Dafür brauche ich keinen Test und keinen Zwang des BAG.»

Isolation bei Krankheitssymptomen

Infektiologen beurteilen die Forderung kritisch. «Es wäre natürlich schön, wenn das so einfach klappen würde. Mehrere Faktoren machen das aber leider nicht möglich», so Christian Garzoni vom Moncucco Spital. Ein Nachweis, dass man infektiös sei, koste viel Zeit und Aufwand. «In der Schweiz gibt es nur ein bis zwei Labore, die einen solchen Nachweis machen können. Ein Nachweis dauert mehrere Tage und ist teuer. Man wäre also sowieso bereits eine Woche in Isolation, bis man die Resultate hätte.»