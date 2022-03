Grossbritannien : Landender Rettungshelikopter tötet 87-Jährige und verletzt 80-Jährige schwer

Im Südwesten Englands ist es bei der Landung eines Helikopters zu einem tragischen Unfall gekommen. Eine Spaziergängerin ist von den starken Winden des Fluggeräts erfasst worden. Sie verstarb noch vor Ort.

Die britische Polizei bestätigte den Todesfall und kündigte an, den Vorfall zu untersuchen.

In Grossbritannien starb eine 87-Jährige an den Folgen einer schweren Kopfverletzung.

Eine 87 Jahre alte Spaziergängerin ist im südenglischen Plymouth von der Druckwelle eines landenden Rettungshelikopters erfasst und getötet worden. Eine 80-Jährige sei mit einer gebrochenen Hüfte in ein Spital eingeliefert worden, teilte die Polizei mit. Sie war in ihrem Auto von einer durch den Windstoss zugeschlagenen Autotür getroffen worden.

Landebereich nicht gesichert

«Meine Tante war bewusstlos, als ich bei ihr ankam, und verstarb tragischerweise kurz darauf», sagte Gael Hill, die die 87-Jährige zum Unfallzeitpunkt begleitete, gegenüber « Daily Mail ». Gemäss Hill sei der Bereich, in dem der Rettungshelikopter gelandet sei, weder durch Schilder oder Verkehrskegel markiert noch von Personal gesichert gewesen.

Die britischen Ermittler bestätigen den Vorfall und sprechen den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. Eine Untersuchung soll nun die Hintergründe des Unfalls aufklären. Der Helikopter der britischen Küstenwache war nach Angaben der Polizei am Vormittag mit einem Verletzten an Bord auf dem Landeplatz eines Spitals in Plymouth gelandet. Die 87-Jährige, bei einem Spaziergang auf einem nahegelegenen Fussweg unterwegs, sei durch den bei der Heli-Landung entstehenden Luftzug weggefegt worden. Sie sei wenig später im Spital ihren Kopfverletzungen erlegen.