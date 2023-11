Leipzig: Verleumdungsprozess gegen Musiker Gil Ofarim beginnt

Im Westin Hotel in Leipzig soll es laut Ofarim zu einem antisemitischen Übergriff gegenüber dem Musiker gekommen sein. (Archivbild)

Mehr als zwei Jahre nach Antisemitismusvorwürfen von Gil Ofarim gegen einen Hotelmitarbeiter in Leipzig beginnt am Dienstag (09.00 Uhr) der Verleumdungsprozess gegen den Musiker. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Leipzig wird mit einem grossen öffentlichen Interesse gerechnet.

Ofarim behauptete Anfang Oktober 2021 in einem online verbreiteten Video, er sei von einem Mitarbeiter des Leipziger Hotels «Westin» beim Einchecken aufgefordert worden, eine Halskette mit Davidstern abzulegen. Die Anschuldigungen schlugen damals hohe Wellen.

Ein Überwachungsvideo, welches der «Bild am Sonntag» vorliegt, zeigt, wie der Rockmusiker das besagte Hotel betritt, mit einem Rezeptionisten diskutiert und das Gebäude dann wieder verlässt. Seine geöffnete Lederjacke und sein graues T-Shirt sind auf dem Video gut zu erkennen – nicht zu sehen ist jedoch die Kette mit dem Davidstern-Anhänger.

Falsche Verdächtigung und Verleumdung

In seiner Vernehmung soll Ofarim ausgesagt haben, dass er nicht sagen könne, ob er die Kette an jenem Abend sichtbar trug. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft trug sich der von dem 41-Jährigen geschilderte Vorfall aber so nicht zu. Da der Musiker seine Vorwürfe auch gegenüber der Polizei wiederholte und zur Anzeige brachte, muss er sich nun wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten.