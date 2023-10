Landesverweis: Mann misshandelte Teenager sexuell in Bar

In der Negresco Bar im Zürcher Kreis 4 verging sich ein 50-jähriger Barmitarbeiter sexuell an einer 15- und einer 16-Jährigen.

Am Mittwoch trat der Beschuldigte, ein 51-jähriger Portugiese, vor die Anklagebank des Bezirksgerichts Zürich. Der Vorwurf: Vergewaltigung und mehrfache sexuelle Nötigung. Seine Opfer: zwei Frauen im Alter von 15 und 16 Jahren. In ihrer Anklage forderte die Staatsanwaltschaft für den Portugiesen eine Gefängnisstrafe von 5,5 Jahren sowie einen Landesverweis von zehn Jahren.

Vorgefallen sind die Übergriffe am 12. und 14. Januar 2023 in der Negresco Bar im Zürcher Kreis 4, jeweils kurz nach 6.30 Uhr morgens. Der Angeklagte half an diesen Abenden im Lokal aus. In der Bar sollen sich die stark alkoholisierten 15- und 16-jährigen Frauen zusammen mit dem damals 50-Jährigen auf ein Sofa hinter einen Vorhang begeben haben. Die Ältere der beiden und der Portugiese hätten sich dann geküsst, später habe er die 16-Jährige gefragt, «ob sie seinen Penis lutschen wolle». Als die Jugendliche verneinte, erzwang der Portugiese den Oralsex.