Nach Macron-Sieg : Landesweite Ausschreitungen – «unser Land steckt in Zweifeln und Spaltung»

Frankreich reagiert gemischt auf die Wiederwahl Emmanuel Macrons. Während sich der alte und neue Präsident am Eiffelturm feiern lässt, kommt es landesweit zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei.

Emmanuel Macron wird als Frankreichs Präsident wiedergewählt und gewinnt somit gegen die rechtspopulistische Marine Le Pen. Im ganzen Land kommt es zu Protesten und Ausschreitungen. Video: Adriel Monostori

Darum gehts Nach der Wiederwahl Macrons ist es im ganzen Land zu Ausschreitungen und Protesten gekommen.

Die Polizei geht dabei unter anderem mit Tränengas gegen die Demonstrierenden vor.

An mehreren Orten kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, in Rennes wurden Barrikaden in Brand gesetzt.

Anhänger von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron haben nahe dem Eiffelturm die Wiederwahl des Mitte-Politikers gefeiert. Zu elektronischer Musik eines DJs schwenkten Hunderte auf dem Champ-de-Mars in Paris Frankreich- und Europaflaggen und tanzten. Macron hatte sich Hochrechnungen zufolge am Sonntagabend deutlich gegen seine rechte Herausforderin Marine Le Pen durchgesetzt, die zum dritten Mal Anlauf aufs französische Präsidentenamt genommen hatte.

Landesweite Proteste und Ausschreitungen

Während rund um den Eiffelturm gefeiert wurde, kam es jedoch im gesamten Land zu Protesten und Ausschreitungen. In Rennes zündeten Demonstrierende eine Barrikade an, in mehreren Städten setzte die Polizei Tränengas ein.

Die Präfektur der westfranzösischen Grossstadt Rennes hatte eine für den Wahlabend geplante Demonstration radikaler linker Gruppen verboten. Hintergrund war die Sorge vor Ausschreitungen. Die nicht angemeldete Versammlung ab 20.00 Uhr sei illegal, teilte die Präfektur am Sonntag mit.

Bereits am Abend der ersten Wahlrunde sowie am darauffolgenden Wochenende war es in Rennes zu schweren Ausschreitungen mit erheblichen Sachbeschädigungen und Angriffen auf die Polizei gekommen, hiess es zur Begründung. Das Mitführen von Waffen, Pyrotechnik und Brandsätzen wurde verboten. Den Organisatoren illegaler Zusammenkünfte wurden bis zu sechs Monate Haft und 7'500 Euro Strafe angedroht.

In der Universitätsstadt Rennes machen linke Gruppen schon seit Jahren von sich reden, unter anderem mit Protesten gegen die extreme Rechte. Das Verbot hielt die Demonstrierenden nicht davon ab, auch am Wahlsonntag auf die Strassen zu gehen.

Auch in Paris blieb es nicht ruhig. Auf dem «Place de la République» ging die Polizei gewaltsam gegen die Protestierenden vor.

Genauso kam es in Châtelet in Paris zu Demonstrationen, denen ein aussergewöhnlich grosses Polizeiaufgebot begegnete. Die Polizei setzte dabei Tränengas ein. Auf Twitter schreibt ein User: «Tränengas in Châtelet, Paris, um die Demonstranten zu zerstreuen, die sich nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen versammelt hatten.»

Emmanuel Macron selbst nahm die Wut und Unzufriedenheit der französischen Bürgerinnen und Bürger in seiner Rede am Fusse des Eiffelturms auf. «Wir müssen auch wohlwollend und respektvoll sein», betonte er. «Denn unser Land steckt tief in Zweifeln und Spaltung. Wir müssen stark sein, aber niemand wird am Wegesrand zurückgelassen.» Auf die «Wut und ihre abweichenden Meinungen» der Le-Pen-Wähler müsse es «Antworten geben», sagte Macron in seiner ersten Ansprache.

