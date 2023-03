Reichsbürgermilieu: Polizist bei Razzia angeschossen

Am Mittwoch kam es zu mehreren Razzien in Verbindung mit dem Reichsbürgermilieu.

Am Mittwoch kam es zu weiteren Razzien in Verbindung mit dem sogenannten Reichsbürgermilieu.

Bei einer Razzia im Zusammenhang mit dem sogenannten Reichsbürgermilieu ist ein Polizist leicht verletzt worden. Ein Nichtverdächtiger habe am Mittwoch im baden-württembergischen Reutlingen einen Schuss abgegeben, sagte ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe. Die Durchsuchung stand im Zusammenhang mit der am 7. Dezember aufgedeckten Gruppe mutmasslicher Reichsbürger, die einen Staatsstreich geplant haben sollen.