CL-Auslosung am Donnerstag : Landet YB jetzt in einer Hammergruppe mit Bayern, PSG und Ajax?

Der Jubel kennt bei YB keine Grenzen: Die Berner stehen in der Champions League. Am Donnerstag folgt nun die Auslosung. Kommts für YB zum Rencontre mit Bayern München und Weltfussballer Robert Lewandowski?

Darum gehts YB steht nach dem Sieg gegen Ferencvaros Budapest in der Champions League Gruppenphase.

Am Donnerstag um 18.00 Uhr (20 Min tickert live) findet in Istanbul die Auslosung dazu statt.

Die Berner können dabei auf zahlreiche Hochkaräter treffen.

Der Jubel kannte bei den Young Boys nach der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League am Dienstagabend keine Grenzen mehr. Die Spieler und Betreuer der Berner freuten sich enorm über den Einzug in die Königsklasse, wollten sich in den Interviews nach dem Spiel aber noch nicht allzu konkret über allfällige Wunschgegner äussern. Die Auslosung zur Gruppenphase steht am Donnerstag um 18.00 Uhr in Istanbul an.

Goalie David von Ballmoos freut sich einfach über die «geile Kampagne» und sagte gegenüber SRF, es sei ihm egal, wem YB nun zugelost wird. «Ich glaube, der eine oder andere wird nicht Freude haben, nach Bern kommen zu müssen. Zuhause müssen wir uns auf jeden Fall nicht verstecken», meint der 26-Jährige selbstbewusst.

Gut möglich, dass der Ersatz des verletzten Fabian Lustenberger als YB-Captain sich insgeheim aber ein Aufeinandertreffen mit Bayern München wünscht. Schliesslich war von Ballmoos in seiner Kindheit grosser Fan von Oliver Kahn, der jetzt als Vorstandsvorsitzender beim deutschen Serienmeister fungiert.

Laufen Lewandowski und Messi bald im Wankdorf auf?

Bayern ist neben Champions-League-Titelverteidiger Chelsea und dem englischen Meister Manchester City wohl der stärkste und attraktivste Gegner, den YB aus Auslosungstopf 1 bekommen könnte, aber auch die restlichen Teams haben es sich in sich. Inter Mailand und Atlético Madrid starten als nationale Meister von Italien bzw. Spanien in den Wettbewerb. Frankreichs Champion Lille, Portugals Meister Sporting Lissabon und Europa-League-Sieger Villareal dürften aus sportlicher Sicht die Mannschaften sein, gegen die sich YB noch am ehesten was ausrechnen könnte.

Auslosungstopf 1 Chelsea

Villarreal

Atlético Madrid

Manchester City

Bayern München

Inter Mailand

OSC Lille

Sporting Lissabon

«Ein englisches Team wäre unglaublich für mich», sagte Abwehrturm Cédric Zesiger, angesprochen auf mögliche Wunschgegner. Wie in Topf 1 hat es auch in Topf 2 gleich zwei Teams von der Insel dabei. Neben Manchester United und dem FC Liverpool warten in diesem Pott aber auch sonst praktisch ausnahmslos klingende Namen. Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin, Borussia Dortmund – es ist die Crème de la Crème des Weltfussballs, die hier auf den Schweizer Meister wartet.

Das Los, dass die Bundeshauptstadt wohl am meisten elektrisieren würde, wäre Paris Saint-Germain. Die Stars um Lionel Messi, Neymar oder Sergio Ramos im Wankdorf spielen zu sehen, wäre ein Erlebnis, dass Spieler und Fans der Berner wahrscheinlich noch ihren Enkelkindern erzählen würden. Es spricht für die unfassbare Leistungsdichte des Wettbewerbs, dass man den Europa-League-Seriensieger Sevilla als wohl schwächsten Gegner aus Top 2 einstufen muss.

Auslosungtopf 2 Real Madrid

FC Barcelona

Juventus Turin

Manchester United

FC Liverpool

Paris Saint-Germain

FC Sevilla

Borussia Dortmund

Revanche gegen Porto oder Ajax?

Die exakte Zusammensetzung der Lostöpfe 3 und 4 ist erst am Mittwochabend klar, da noch drei Rückspiele im CL-Playoff anstehen. Schon klar ist jedoch, dass YB fix in Topf 4 sein wird und daher Teams wie Wolfsburg, Malmö oder dem AC Mailand aus dem Weg gehen wird. Auch Sheriff Tiraspol, dass sich als erstes Team aus Moldau überhaupt für die Champions League qualifizieren könnte, würde bei einem Weiterkommen gegen Dinamo Zagreb nicht zu den möglichen Kontrahenten der Berner in der Gruppenphase zählen,

Auslosungstopf 3 Porto

Ajax Amsterdam

RB Leipzig

Benfica Lissabon

Atalanta Bergamo

Zenit St. Petersburg

*Besiktas Istanbul

* Dynamo Kiew

*Sieger aus Monaco gegen Shaktar Donezk

*Sieger aus Red Bull Salzburg gegen Bröndby IF

* = könnten in Top 3 oder Topf 4 landen

Die bereits feststehenden Teams aus Topf 3 kommen nicht ganz an den Glanz der Mannschaften aus den ersten beiden Töpfen ran, sind aber allesamt beileibe keine Laufkundschaft. Porto und Ajax wären dabei jeweils zwei Gegner, gegen die YB noch eine Rechnung offen hat, wegen Niederlagen aus den vergangenen beiden Europa-League-Kampagnen.

2019/20 verpassten die Berner den Sprung in die K.o.-Phase des zweitgrössten europäischen Clubwettbewerbs auch wegen zwei Pleiten gegen die Portugiesen. Letzte Saison beendeten die Ballkünstler aus Amsterdam den starken Lauf von YB im Achtelfinal der Europa League. Möglich ist für den Schweizer Meister zudem auch ein Aufeinandertreffen mit den Teams von Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Benfica Lissabon (Haris Seferovic), Zenit St. Petersburg oder RB Leipzig. Erfahren in welche Gruppe YB gelost wird, werden wir am Donnerstagabend. Die Auslosung beginnt um 18.00 Uhr in Istanbul. 20 Minuten tickert live.

Auslosungstopf 4 YB

Brügge

AC Mailand

Malmö FF

Vfl Wolfsburg

Sieger aus Sheriff Tiraspol gegen Dinamo Zagreb