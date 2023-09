Landiswil: Diebe klauen zahlreiche Ortsschilder

Rund zehn Tafeln wurden in den letzten Jahren gestohlen, der Schaden beläuft sich auf 2000 bis 3000 Franken.

Wer in Landiswil einfährt, wird von einem leeren Metallrahmen begrüsst.

Rund zehn Tafeln wurden in den letzten Jahren gestohlen, der Schaden beläuft sich auf 2000 bis 3000 Franken.

Leere Metallrahmen trüben derzeit das Ortsbild von Landiswil BE: Der 600-Seelen-Gemeinde am nördlichen Rand des Berner Mittellandes kommen seit geraumer Zeit immer wieder Verkehrsschilder abhanden. Dabei beschränken sich die Diebe nicht auf Ortsschilder – wie das in vielen anderen Gemeinden der Fall ist –, sondern lassen auch Wegweiser, Fahrverbots- und Gewichtsbegrenzungstafeln mitgehen.