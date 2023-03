Landquart: Brand in Garage, Gasflaschen entfernt

Beim Brand in einer Garage entstand erheblicher Sachschaden.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Landquart wählte am Freitagabend um 21.45 Uhr wegen eines Brands den Notruf. Das meldet die Kantonspolizei Graubünden am Samstag. Die Feuerwehr rückte zusammen mit der Kapo aus.