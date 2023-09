Landquart: Bub rennt Ball nach und wird von Postauto erfasst

In Landquart GR kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall. Ein achtjähriger Bub lief gemeinsam mit seinem Bruder kurz vor 13 Uhr auf einem Trottoir entlang der Hauptstrasse in Richtung Igis. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte, fuhr gleichzeitig eine 52-jährige Postautofahrerin in Richtung Papierfabrik.