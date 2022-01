Namibia - Landrat Adolf Hitler muss wegen Corona-Ausbruch ins Homeoffice

District of Ompundja

Adolf Hitler ist Landrat im namibischen Distrikt Ompundja. Was sich wie ein schlechter Scherz anhört, entspricht der Wahrheit. Adolf Hitler Uunona (vollständiger Name) hatte 2020 84,88 Prozent der Stimmen geholt und macht Politik in der Region Oshana. Sein Vater habe wohl nicht verstanden, wofür Adolf Hitler eigentlich stand, erklärt er gegenüber «Bild».