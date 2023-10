Landtagswahl in Bayern: Söder regiert weiter – AfD und Grüne auf Platz zwei

Söder und Hubert Aiwanger von den Freien Wählern (im Bild) wollen ihre Regierung in dem süddeutschen Bundesland fortsetzen.

Markus Söder, CSU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident von Bayern, steht nach der Bekanntgabe der ersten Prognose zur Landtagswahl in Bayern bei der Wahlparty auf die Bühne. Die Wähler haben die bisherige Landesregierung von CSU und Freien Wählern deutlich im Amt bestätigt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wollen ihre Regierung in dem süddeutschen Bundesland fortsetzen.

Die CSU und ihr Spitzenkandidat haben an diesem Sonntag mehr Prozente geholt als die CDU.

Die Wähler in Bayern haben die bisherige Landesregierung von CSU und Freien Wählern deutlich im Amt bestätigt: Bei der Landtagswahl am Sonntag verschoben sich die Kräfte allerdings nach einem historisch schlechten Ergebnis der CSU etwas in Richtung der Freien Wähler. Im Ringen um die zweitstärkste Kraft im Landtag gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Grünen und der AfD.