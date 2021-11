Knonau ZH – Landwirt gerät in Futtermischwagen und stirbt

Bei einem Arbeitsunfall in Knonau kam am Samstag ein Landwirt ums Leben.

In Knonau ZH kam es am Samstag zu einem Arbeitsunfall. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, geriet im Verlauf des späteren Nachmittags ein 59-jähriger Landwirt aus zurzeit unbekannten Gründen in einen Futtermischwagen. Dabei wurde er tödlich verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Unfallursache wird nun untersucht.