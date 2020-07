Bauer gerät unter Ladewagen und wird eingeklemmt

Fideris GR, 04.07.2020: Ein Töfffahrer (80) fuhr auf der Nationalstrasse A28 von Küblis kommend in Richtung Schiers. Bei der Einmündung Arieschbach gelangte er an den unmittelbaren rechten Fahrbahnrand und stürzte in der Folge vom Töff. Sein führerloses Motorrad hingegen stabilisierte sich selbständig und fuhr auf der abfallenden Fahrbahn weiter ohne dass es zu Fall kam. Es wurde eine Distanz von insgesamt 190 Meter in einer Rechtskurvenbewegung, was auch der Streckenführung entspricht, eigenständig zurückgelegt. Schliesslich blieb es auf der angrenzenden Bahnstrasse stehen.