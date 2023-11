Landwirt sichtet Wolf in Rümlang Zürich: «Ich mache mir Sorgen»

Landwirt Peter Meier hat am Dienstagmittag in Rümlang Zürich einen Wolf gesichtet und gefilmt.

«Ein Tier in dieser Grössenordnung habe ich in freier Wildbahn noch nie gesehen»: Landwirt Peter Meier hat am Dienstag von seinem Fenster aus einen Wolf über seinen Acker in Rümlang ZH rennen sehen. Beim Beobachten des Flughafens sei ihm das grosse Tier in seinem Sichtwinkel aufgefallen, berichtet er «ZüriToday».