Aeschi SO – Landwirt spannt Schnur quer über Strasse – E-Biker muss ins Spital

Weil ein Landwirt ein Pressengarn über die Gallishofsstrasse in Aeschi SO spannte, kam es am Samstagmittag zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt, wollte der Landwirt seine Kühe auf eine Weide lassen, hatte das Pressengarn dabei aber nicht ausreichend markiert. Ein E-Bike-Lenker sah das Garn deshalb zu spät, riss eine Vollbremsung und stürzte dabei. Er verletzte sich leicht und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.