Sternenberg ZH  – Landwirt stürzt mit Traktor 300 Meter in die Tiefe und stirbt

In Sternenberg ZH ereignete sich am Sonntag ein Arbeitsunfall.

Bei einem Unfall mit einem Traktor ist am Sonntagabend in Sternenberg ZH ein Landwirt ums Leben gekommen. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, war der 57-Jährige gegen 18.30 Uhr auf einem Traktor mit einem angehängten Kreiselheuer an einem steilen Hang unterwegs. Bei einem Fahrmanöver kam der Traktor aus unbekannten Gründen ins Rutschen und stürzte rund 300 Meter den Hang hinunter, wobei sich das Fahrzeug mehrmals überschlug.