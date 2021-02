Bei einem Unfall mit einem Traktor ist am Donnerstag in Steg im Tösstal ZH ein Landwirt tödlich verunfallt.

Am Donnerstag kurz vor 20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass in Steg im Tösstal (Gemeindegebiet Fischenthal) ein Landwirt vermisst werde. Dieser habe nachmittags für Waldarbeiten den Hof mit dem Traktor verlassen. Wie es in einer Mitteilung heisst, fanden schliesslich Bekannte den leblosen Mann und dessen Traktor in unwegsamem Gelände im Wald.